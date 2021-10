Concertação. Novas propostas do Governo violam a Constituição, dizem patrões

Os patrões acusam o Governo de apresentar medidas na reunião de concertação social que violam a Constituição. Em causa está o prolongamento por 12 meses da suspensão da caducidade dos contratos coletivos e um novo regime de conciliação e arbitragem em matéria laboral.

As duas novas “propostas, na nossa perspetiva, enfermam de constitucionalidade e, nesse sentido, atuaremos junto daqueles que a podem requerer, nomeadamente o senhor Presidente da República”, avançou o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), à saída da reunião.

Além disso, “estas duas medidas violam uma norma da OIT [Organização Internacional do Trabalho] e referimos isso ao Governo”, acrescentou.

António Saraiva recorda que a economia portuguesa está “a tentar sair da pior crise de que há memória, em que as empresas suportam estes altos custos dos seus fatores de produção”. E, ao mesmo tempo, um momento em que os valores de desemprego “representam o dinamismo que as empresas demonstram na manutenção e no aumento do emprego”.

“A massa salarial, nas palavras do senhor ministro da Economia, aumentou neste último semestre qualquer coisa como dois mil milhões de euros, o que prova que as empresas estão a pagar melhor e a evoluir nas suas massas salariais”, concluiu o presidente da CIP.

António Saraiva considera que as medidas apresentadas pelo primeiro-ministro são uma cedência à esquerda, inadmissível por parte de um Governo que não separa a agenda do Orçamento do Estado da que se discute na concertação social.