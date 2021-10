"Devemos ser prudentes". Ministro da Economia não afasta possível mexida nos impostos sobre o combustível

Na mesma entrevista, Siza Vieira rejeita ainda um entendimento com o PSD para a aprovação do Orçamento do Estado e diz que seria muito difícil para o Bloco de Esquerda e para o PCP explicarem ao eleitorado um eventual chumbo.

Portugal voltou a registar uma nova subida no preço dos combustíveis, na segunda-feira, reforçando a sua posição como um dos países europeus com combustíveis mais caros, que já superam valores praticados há 10 anos.

No espaço de um ano, o preço da gasolina já aumentou 38 vezes e o do gasóleo 35. Na segunda-feira, o gasóleo subiu mais 3,5 cêntimos e a gasolina 2,4.

Atualmente, Portugal tem a sexta gasolina mais cara da União Europeia e ocupa a sétima posição no diesel. São valores recordes que só se comparam com os praticados em 2008 e 2011, quando protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis ameaçaram parar o país.



Os impostos são o fator que mais pesa no preço dos combustíveis: 59% no caso da gasolina e 53% no do gasóleo. Apenas 30% do preço final diz respeito ao custo à saída da refinaria, depois há que contar ainda com a incorporação de biocombustíveis que pesam 6,7% no gasóleo e 2,4 na gasolina.