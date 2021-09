Crescimento homólogo da economia foi de 16,2% no 2.º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu esta quinta-feira os dados do crescimento do PIB do 2.º trimestre, indicando uma revisão em alta em termos homólogos, para 16,2%, e em baixa face ao trimestre anterior, para 4,5%.

Nas contas nacionais trimestrais por setor industrial, o INE destaca "a revisão em alta (+0,7 p.p.) da variação homóloga em volume do PIB no 2.º trimestre de 2021, para +16,2%, e uma revisão em baixa (-0,4 p.p.) da variação em cadeia, para 4,5%".

A revisão incorpora os resultados finais de 2019 e, sobretudo, os resultados provisórios de 2020 das contas nacionais anuais, que determinaram "revisões significativas" na estimação das contas nacionais trimestrais, explica o instituto.