Ministro admite recuperação robusta, mesmo sem turismo

O ministro da Economia acredita que a recuperação económica em Portugal será robusta, já em 2021.

A expressão foi utilizada ontem pelo Ministro das Finanças e repetida esta quinta-feira pelo colega da Economia. Ainda assim, Pedro Siza Vieira retira o sector do turismo desta equação, o governante admite que está a ser mais afetado pela pandemia do que era esperado.

“Continuo a acreditar verdadeiramente numa retoma robusta. É verdade que estávamos a contar que este terceiro trimestre pudesse ser a continuação de um crescimento muito grande que tivemos no segundo trimestre. Provavelmente não vamos ter um contributo tão vigoroso da atividade turística e da procura externa de turistas para o crescimento no terceiro trimestre, e isso obviamente há de ter um impacto não positivo sobre o nosso crescimento.”

Para o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, é indiferente se no segundo semestre Portugal cresce menos ou mais de 4%, como dizia ontem João Leão. Os patrões querem que a economia cresça de forma sustentada e já têm propostas para entregar ao Governo.

“Temos aqui durante estes próximos anos, até 2030, 62 mil milhões. É uma oportunidade para que o país, pensando naquilo que correu mal e naquilo em que cometemos erros nestes últimos anos, para que o crescimento tenha sido tão anémico, como é que nós coletivamente pomos o país a crescer mais do que 4%. Se vamos atingi-lo já em 2022 ou ainda em 2021, seria ótimo, agora, temos de sustentadamente manter esse crescimento, e isso exige reformas e é nisso que estamos empenhados, e ainda esta semana entregaremos este documento com uma estratégia de crescimento e competitividade, onde tentamos responder a estas questões.”

As declarações foram feitas esta quinta-feira, num debate organizado em Lisboa pelo grupo Global Media, onde o Ministro da Economia reafirmou que as moratórias não terminam sem uma solução alternativa, que em alguns casos já está a ser negociada: “Para os setores mais afetados, que não beneficiaram da continuação da atividade, vamos precisar de lhes dar mais tempo. Como é que fazemos isso? Vamos dar aos bancos e às empresas a oportunidade de discutirem em que condições podem proceder ao refinanciamento ou à reestruturação da sua dívida sobre moratória, e o Estado, para as empresas nos setores mais afetados, empresas que não estejam em incumprimento, poderem dar uma garantia sobre uma parte do crédito que está em moratória, para facilitar o esforço que os bancos terão de fazer com isso”.