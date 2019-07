FC Porto empresta André Pereira ao Vitória de Guimarães

André Pereira é reforço do Vitória de Guimarães, por empréstimo do FC Porto, anunciou o clube vimaranense, esta segunda-feira.

No site oficial, o Vitória informou que o avançado português, de 24 anos, vai rodar no Castelo até ao final da nova temporada.

Na época 2017/18, André Pereira destacou-se ao serviço da equipa B do Porto, com 11 golos em 20 jogos, e foi, depois, emprestado ao Vitória de Setúbal, pelo qual marcou quatro golos em 13 partidas. Prestações que lhe valeram um lugar na equipa principal do FC Porto, na última época.

No regresso ao Dragão, o ponta-de-lança marcou três golos em 22 jogos, mas não se conseguiu afirmar em definitivo. Segue, agora, para a cidade Berço, para reforçar o ataque do Vitória de Guimarães.

"Estou de corpo e alma aqui para ajudar o Vitória a conquistar grandes feitos. A minha ambição é poder ajudar o Vitória a atingir os objetivos propostos", assumiu André Pereira, citado pelo site do clube. O avançado assumiu ambição de "ajudar o Vitória a estar nos lugares superiores".

André Pereira é o primeiro reforço da nova direção do Vitória de Guimarães. Miguel Pinto Lisboa ganhou, no passado sábado, as eleições à presidência do clube vimaranense, com 50,6% dos votos.