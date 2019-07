Miguel Pinto Lisboa é o novo presidente do Vitória de Guimarães

Veja também:

Miguel Pinto Lisboa é novo presidente do Vitória de Guimarães depois de ter vencido as eleições internas no clube vitoriano com mais de 50% dos votos.

Sucede a Júlio Mendes, anterior presidente do clube.

"Agradeço aos vitorianos a confiança que depositaram na nossa equipa. O que prometemos é o que vamos cumprir. Será um mandato de máxima exigência", disse o candidato eleito no discurso de vitória.

"Fizemos uma campanha transparente e sem desvios. Deixo uma palavra às outras listas candidatas que não foram premiados. Queremos chama-los a todos. Agora, só existe um Vitória e somos todos vitorianos",disse Miguel Pinto Lisboa.

A Lista B foi a mais votada, com 3584 votos, seguida da Lista A (2202) e da Lista C (1189).