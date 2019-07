​Falcao "seria uma mais-valia" na segunda vida como jogador do FC Porto

Orlando Sá acredita que Radamel Falcao não defraudará as expectativas, caso regresse ao FC Porto.

Em França, insiste-se que os dragões estão a tentar o regresso, por empréstimo, do ponta-de-lança colombiano, de 33 anos. O Mónaco pagaria parte do salário do jogador. O regresso de Falcao, a concretizar-se, "seria uma mais-valia para o FC Porto". A opinião é manifestada, em entrevista a Bola Branca, por Orlando Sá, que em 2009/2010 foi companheiro de equipa de "El Tigre" na formação portista.

"O Falcao é um jogador de qualidade, já o provou no campeonato português e no campeonato francê. Sem dúvida que acrescentaria qualidade ao plantel e chegaria para ajudar", afirma Orlando Sá.

Orlando Sá mostra-se surpreendido com o possível regresso de Falcao ao Dragão, sublinhando que o avançado colombiano poderá render mais se Sérgio Conceição "apostar no sistema 4x3x3, com o apoio dos extremos", deixando para trás o 4x4x2, já que o primeiro é mais favorável às características do avançado. "Seja como for, os bons jogadores têm sempre espaço para jogarem juntos", sublinha Orlando Sá.

Por outro lado, o avançado português, que atua no Standard de Liège, sublinha que o treinador portista "tem de encaixar" alguns jogadores no ataque, devido às "opções que tem disponíveis" neste momento.