Falcao na mira do FC Porto

O FC Porto estará a tentar o regresso do avançado Falcao, segundo escreve o jornal francês "Le10Sport".

De acordo com a publicação, os dragões não conseguirão finalizar uma proposta de transferência, devido ao elevado salário que o jogador aufere no Mónaco e o elevado valor da transferência e, nesse sentido, terão proposto um empréstimo com divisão dos salários entre os dois clubes.

Quer se confirme, ou não, a transferência, Falcao vai regressar ao Estádio do Dragão no próximo dia 27 de julho, no jogo de apresentação aos sócios. Aos 33 anos, Radamel Falcao continua a despertar muito interesse no mercado europeu. No entanto, poderá querer regressar a um clube onde foi muito feliz.

O colombiano representou o FC Porto durante duas temporadas, entre 2009 e 2011. Apontou 72 golos em 85 jogos disputados e venceu uma Liga Europa, dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

Passou pelo Atlético de Madrid, antes de rumar ao Mónaco, onde tem contrato desde 2013. Jogou ainda no Manchester United e Chelsea, por empréstimo, sem grande sucesso.