Benfica renova contrato com lateral-esquerdo da equipa B

O Benfica anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato de Sandro Cruz, lateral-esquerdo da equipa B.

Foi no site oficial que os encarnados deram conta da extensão do vínculo de Sandro, embora não tenham revelado até quando.

Sandro Cruz, que chegou ao Benfica em 2014/15, proveniente do Braga, já foi campeão nacional em três escalões de formação: iniciados, juvenis e juniores. Na última época, entre juniores e sub-23, disputou 16 jogos.

O anúncio da renovação do defesa surge no mesmo dia em que é notícia que João Ferreira, lateral-esquerdo de 18 anos que está a fazer a pré-época com a equipa principal do Benfica, deverá ser usado como moeda de troca na contratação do guarda-redes Mattia Perin à Juventus.