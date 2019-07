Benfica fecha acordo com a Juventus por Mattia Perin

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi a Turim tratar da contratação de Mattia Perin à Juventus e saiu de lá com o negócio fechado, segundo o "Record" e a imprensa italiana.

O Benfica vai pagar 15 milhões de euros pelo guarda-redes italiano, de 26 anos, que chega na quarta-feira a Lisboa para fazer testes médicos e assinar contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2023. Perin auferirá salário anual de 2,5 milhões de euros, mais objetivos.

Os 15 milhões despendidos na compra de Perin serão abatidos, contudo. Parte do acordo do Benfica com a Juventus contempla que o lateral-direito João Ferreira, de 18 anos, faça o caminho inverso e rume a Itália. Inicialmente, será por empréstimo, mas a Juventus ficará com opção de compra de 12 milhões de euros, o que quer dizer que, na prática, o Benfica só gastará três milhões e um jogador em Perin.

A Juventus contratou Mattia Perin ao Génova, na última época por 12 milhões de euros. Porém, o internacional italiano foi suplente do polaco Szczesny e, com o regresso de Buffon, perdeu ainda mais espaço.