Salvio não viaja para os EUA com o Benfica e pode estar mais perto do Boca Juniors

Salvio não seguiu viagem com o Benfica para os Estados Unidos da América e estará cada vez mais próximo de rumar ao Boca Juniors.

O clube argentino já declarou, por várias vezes, interesse em contratar o extremo, de 28 anos. Houve uma primeira investida gorada, mas o Boca voltou à carga e, agora, pode estar perto de levar Salvio embora da Luz. O Benfica poderá receber cinco a seis milhões de euros por 50% do passe.

Na passada quarta-feira, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos, frente ao Anderlecht, Salvio foi enigmático. Disse que estava "100% focado no Benfica", mas que "todos no Benfica sabem o que [quer]".



Salvio completou oito temporadas na Luz, interrompidas, após a primeira, por uma época no Atlético de Madrid, que o emprestara ao Benfica. Tem cinco campeonatos conquistados, além de duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças. O internacional argentino soma, ainda, 62 golos em 266 jogos de águia ao peito.

Bruno Lage levou 27 jogadores para os EUA, para disputar a International Champions Cup, com Chivas, Fiorentina e AC Milan. Além de Salvio, não viajam David Tavares, Cádiz e Gedson Fernandes, devido a lesão.

Lista completa de convocados



Guarda-redes: Vlachodimos, Zlobin e Svilar;

Defesas: André Almeida, Ferro, Jardel, Rúben Dias, Nuno Tavares, Conti, João Ferreira, Grimaldo e Ebuehi;

Médios: Florentino, Pizzi, Fejsa, Chiquinho, Rafa, Samaris, Gabriel, Caio Lucas, Zivkovic, Cervi, Taarabt e Tiago Dantas;

Avançados: Raul de Tomas, Seferovic e Jota.