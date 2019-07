Salvio: "Estou 100% focado no Benfica"

Salvio garante que está totalmente focado no Benfica, pese embora ter estado perto de rumar ao Boca Juniors.

"Estou focado aqui. Estou 100% focado com a equipa. Todos no Benfica sabem o que quero, já transmiti ao presidente e ao treinador. Todos sabem", sublinhou o extremo argentino, esta quarta-feira, em declarações aos jornalistas, após a derrota (1-2) frente ao Anderlecht, no jogo de apresentação.

Questionado sobre o que é aquilo que disse a Luís Filipe Vieira que queria, Salvio respondeu sem preâmbulo: "Estou 100% focado no Benfica."

Salvio atuou como lateral-direito na derrota com o Anderlecht. O internacional argentino acredita que o Benfica merecia "pelo menos o empate", mas sabe que "neste primeiro jogo o importante é a preparação".

"Foi o primeiro que fizemos desde que viemos de férias. A equipa precisa, agora, de somar minutos e ir melhorando, para que, quando começar a competição a sério, estejamos prontos", sustentou.

Sobre a despedida de Jonas, Salvio assumiu que "é difícil substituir um avançado" como o brasileiro. "Também perdemos uma pessoa importante no balneário. Não só em campo, como também fora, ele é uma pessoa incrível, não vai ser fácil substituí-lo. Todos sabem o jogador que é, a pessoa que é", assinalou.