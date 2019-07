Renascença sobe nas audiências pela quarta vaga consecutiva

A Renascença, a RFM e a MegaHits cresceram entre abril e junho, dando a liderança ao Grupo Renascença Multimédia no mercado da rádio em Portugal.

Com mais de 4 milhões e 300 mil ouvintes por semana, o grupo atingiu o primeiro lugar em todos os indicadores de audiência: Audiência Acumulada de Véspera, Share de Audiência e Reach Semanal.

A RFM lidera destacadamente o mercado de rádio em share de audiência, com 26,6%, tendo atingido o melhor resultado de Audiência Acumulada de Véspera da sua história, com 18,4%. Em share de audiência, alcançou igualmente a liderança no seu alvo (25/34) e conquistou o maior valor da sua história neste segmento: 36%.

Nesta vaga, a RFM é também a rádio com maior tempo médio de escuta (2 horas e 48 minutos), mais 20 minutos do que a segunda classificada.

O canal Renascença continua a crescer e sobe a audiência pela quarta vaga consecutiva. A Renascença reforça assim a presença entre os Quadros Médios e Superiores e em diversas regiões, designadamente na Grande Lisboa e no Grande Porto.

A Mega Hits, por sua vez, reforçou a sua audiência e cresceu para 3,9% de Audiência Acumulada de Véspera, voltando a atingir o seu máximo histórico. Lidera no seu alvo (15/24) e nos estudantes, entre as rádios mais jovens do país.