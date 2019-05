Renascença reforça audiências em Abril

A Renascença mantém a tendência de crescimento e reforça a audiência no seu alvo (35/54 anos) na última vaga do estudo Bareme Rádio, da Marktest, que analisa os resultados das audiências em Março e Abril. Um milhão cento e cinquenta mil ouvintes ouvem todas as semanas a Renascença.

As rádios do Grupo Renascença Multimédia são escutadas por mais de 50% dos ouvintes de rádio em Portugal, atingindo mais de 4 milhões e 300 mil pessoas.



A RFM reforça a liderança em share de audiência e aumenta a distância para a sua concorrência, com 25,4% (contra 22,3% do seu principal concorrente), nesta última vaga. A RFM atinge também nesta vaga a sua maior audiência de sempre com 18,2% de AAV e cerca de três milhões e duzentos mil ouvintes todas as semanas.

A Mega Hits continua a crescer e alcança o valor mais alto de audiência dos últimos cinco anos. Sobe designadamente no seu alvo (15/24), nos estudantes, na Grande Lisboa, no Litoral Norte e no Litoral Centro.