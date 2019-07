São 28 e no final ganha a Alemanha

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez ainda se estão a habituar a pronunciar o nome de Ursula von der Leyen, mas concluem desde já que esta escolha para a presidência da Comissão Europeia "mostra a força da Alemanha".



Falamos também de Espanha e da jogada de alto risco de Pedro Sanchez ao convocar uma votação de investidura sem garantia de apoios no Congresso.

No plano nacional, os comentadores do “Visto de Fora” mostram-se impressionados pela mobilização nacional no caso da bebé Matilde e comentam a situação no SNS, em semana de greves na Saúde.

E quem diria que a chegada da rede espanhola de supermercados Mercadona iria semear a discórdia entre Olivier e Begoña?

