FC Porto tem pré-acordo com Nakajima

O FC Porto chegou a pré-acordo com Shoya Nakajima, segundo adianta, esta quarta-feira, o Porto Canal.

O avançado do Al Duhail, do Qatar, que chegou à ribalta no Portimonense, não se terá adaptado ao futebol e ao calor no Qatar, além de estar descontente com a qualidade do campeonato. Perante a iminente saída de Brahimi a custo-zero e a perda de Bruma para o PSV Eindhoven, os dragões, atentos ao descontentamento de Nakajima, terão avançado para um pré-acordo com o internacional japonês, de 24 anos.

Nakajima terá custado 35 milhões de euros ao Al Duhail, no mercado de janeiro de 2019. Antes disso, em temporada e meia pelo Portimonense, o extremo registou 15 golos e 19 assistências em 69 jogos.