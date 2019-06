FC Porto atento a Nakajima descontente no Catar

O FC Porto pode estar interessado em Shoya Nakajima, que trocou o Portimonense pelo Al-Duhail, do Catar, em janeiro, diz o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, os dragões fizeram contactos para perceber se seria financeiramente viável contratar o médio japonês. Os dragões procuram reforçar o lado esquerdo do ataque, devido à iminente saída de Brahimi, a custo-zero.

Nakajima terá custado cerca de 35 milhões ao clube do Catar, orientado por Rui Faria. Uma transferência será impossível de concretizar, pelo que o empréstimo poderá ser uma opção. O japonês não se terá adaptado ao futebol e ao calor no país, além de estar descontente com a qualidade do campeonato.

Para além do valor da transferência, o salário é outro grande entrave para o FC Porto, dado que o internacional japonês aufere cerca de 3,5 milhões de euros anuais, um valor que a SAD portista não está sequer perto de poder cobrir.

Nakajima está atualmente no Brasil, onde a sua seleção vai disputar a Copa América, a convite.