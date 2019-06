André Horta: "Regressar ao Braga é algo que desejava muito"

André Horta não esconde que regressar ao Sporting de Braga era um objetivo que tinha e que se concretizou.

O médio está de volta ao clube minhoto, depois de uma época nos norte-americanos do Los Angeles FC. Em entrevista aos canais oficiais do clube, Horta assumiu que tem sido "muito bom" voltar ao trabalho no Braga.

"Está a ser uma experiência muito boa. Regressar ao SC Braga era algo que desejava muito. Fui extremamente bem recebido pelos meus colegas. Muitos já estão aqui desde a altura em que cá passei. Tem sido altura de matar saudades e acima de tudo de trabalhar e preparar a época que aí vem", afirmou.

André Horta tem objetivos muito bem definidos para a nova época: "Temos um objetivo muito específico, que é a qualificação para UEFA Europa League. É um objetivo muito importante para todos, porque valoriza muito os jogadores e o clube. No campeonato, vamos tentar fazer o melhor possível."

O jogador, de 22 anos, acredita que a equipa tem tudo para "formar uma família" e garantiu que os adeptos "vão voltar a ver um André Horta que já conhecem".

"Um jogador que gosta de ter bola, de trabalhar e fazer a equipa jogar. Na época em que cá estive jogávamos muito bem, mas agora queremos mais", descreveu.