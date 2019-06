André Horta regressa ao Sporting de Braga

O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, que André Horta está de regresso ao clube.

No site oficial, os minhotos revelaram que chegou a acordo com o Los Angeles FC e a Major League Soccer para a transferência do médio português, de 22 anos. Horta assinou contrato com o Braga válido por cinco épocas, ou seja, até 2023.

André Horta é, assim, o primeiro reforço do Braga para a nova temporada. O internacional português de sub-21 regressa ao clube que representou em 2017/18, então por empréstimo do Benfica, tendo marcado um golo em 30 jogos. O médio admite "muito orgulho" por voltar a um clube que "admira muito".

“Quero agradecer ao Presidente por nunca ter perdido o contacto e por ter esperado pela primeira oportunidade para me trazer de volta. Este era o momento certo, era algo que eu e o clube queríamos e por isso estou muito contente", afirmou André Horta, em declarações reproduzidas no site oficial do Braga.