Faith’s Night Out no Porto com conferências inspiradoras sobre fé

O sucesso do ano passado leva as Equipas de Jovens de Nossa Senhora a repetir o Faith’s Night Out (FNO) no Porto. O evento promete encher a Universidade Católica do Porto com cerca de 400 pessoas. Será no próximo sábado, a partir das 18h00.

Serão apresentadas “12 inspiradoras conferências de sete minutos sobre diferentes temas da fé”.

Baseiam-se no conhecimento e na experiência de vida de quem fala. “A ideia é as pessoas sentirem-se tocadas pelos diferentes oradores”, admite Rita Lima, da equipa do FNO. E acrescenta “se calhar os que me vão tocar a mim, não são os mesmos que tocam a outros, é mesmo essa a ideia”. Daí a diversidade dos oradores.

Vão participar, entre outros, a jornalista vaticanista da Renascença Aura Miguel. Vai falar sobre “como é que a viagem na Barca de Pedro pode promover o diálogo e a paz entre os povos, sendo o tema escolhido “A graça de fazer pontes com os outros, nunca muros”.

O bispo do Porto também vai participar. A conferência de D. Manuel Linda é intitulada “Um pastor com cheiro a ovelha”. Uma intervenção que pretende “mostrar, comunicar o desafio do Papa Francisco ao pedir que padres e bispos estejam mais perto das comunidades”.

Outro dos oradores é o padre José Frazão, Provincial da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, que fará uma palestra sobre “Uma Igreja em exercícios”.

Além de inspirarem, estas conferências “desafiam os participantes à discussão e à reflexão sobre os temas da fé”.

O Faith’s Night Out começou em 2013. Nestes 6 anos tem crescido e muito. Em Lisboa realiza-se no Centro de Congressos, “tendo esgotado sucessivamente os quase 1500 lugares disponíveis”. Por isso, “sentiu-se a necessidade de expandir para o Porto, onde se estreou o ano passado e também foi um sucesso. Já houve também um FNO, em Outubro passado, em S. Paulo, no Brasil. E este mês de Junho estreou-se em Évora”.

Através de conferências ao estilo TedTalks, o Faith’s Night Out no Porto promete um final de tarde inesquecível e descontraído.