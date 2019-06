Presidente do Lyon admite renovação difícil com Anthony Lopes

O presidente do Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, confirmou, esta terça-feira, que está difícil renovar contrato com o guarda-redes português Anthony Lopes.

"Confirma-se que foi feita uma proposta de renovação de três anos. Os agentes pretendiam renovar por cinco anos. Neste momento, isso é inacessível", frisou, à margem da apresentação de Jean Lucas.

Anthony Lopes, internacional português de 28 anos, está há mais de 15 anos no Lyon, onde fez toda a formação, e tem contrato válido até junho de 2020, o que quer dizer que, caso não renove, a partir de janeiro de 2019, ficará livre para se comprometer com um novo clube para 2020/21.

Jean-Michel Aulas está em crer, no entanto, que o clube conseguirá chegar a um entendimento com o guardião: "Vamos reunir com o Anthony e os representantes dele no início da próxima semana."

Anthony Lopes foi um dos nomes falados para a sucessão de Iker Casillas - que deverá terminar a carreira depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio - no FC Porto. Contudo, a escolha dos dragões parece ter recaído em Tomas Koubek, guarda-redes checo, de 26 anos, do Rennes.