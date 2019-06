Rui Pataca: "Koubek tem qualidade, mas deve trabalhar as saídas da baliza"

Há aspetos em que o guarda-redes Koubek tem de melhorar, adverte Rui Pataca, antigo jogador e atual treinador, há quase 20 anos no futebol francês. Apesar das correções, o antigo avançado não deixa de considerar o guarda-redes do Rennes uma boa solução para suceder a Casillas no FC Porto.

Em entrevista a Bola Branca, destaca a segurança de Koubek nos remates de meia distância, mas entende que 1,97 metros de altura justificariam um maior atrevimento do guarda-redes checo nos lances de bola parada.

"Nas bolas paradas, cantos e livres, não sai da sua linha. Se calhar pode trabalhar esse aspeto. Mas é muito forte na meia distância, tudo o que são remates de fora da área ele responde muito bem. Tapa bem os angulos da baliza também devido à sua elevada estatura. Muitas vezes os guarda-redes altos são lentos mas, neste caso, isso não se aplica porque ele tem reflexos muito apurados", considerou.

Casillas com substituto à altura

Nestas declarações, Rui Pataca olha para Koubek como uma boa solução para suceder a Casillas na baliza do FC Porto.



"Embora novo [26 anos] já tem alguma experiência. É muito bom sobre a linha de golo e tem reflexos apurados. Foi posto à prova por alguns dos melhores avançados, como Cavani ou Mbappé, entre outros, e é um guarda-redes que pode fazer a diferença, por exemplo, nos penaltis. Na última época defendeu alguns. O FC Porto encontrou aqui um guarda-redes que pode ser um substituto à altura de Casillas", concluiu.



Koubek é o guarda-redes que o FC Porto pretende para acudir ao iminente fim de carreira de Iker Casillas. A transferência para o dragão pode fazer-se por sete milhões de euros.

O "L’Equipe" noticia que a saída do guarda-redes de 26 anos para o Porto é dada como certa pelo clube francês, que já está no mercado a procurar uma alternativa para o internacional checo, representado pelos mesmos agentes de Petr Cech, do Arsenal, e Jiri Pavlenka, do Werder Bremen.