Dereham Town quer ser o segundo clube dos adeptos do FC Porto

O Dereham Town quer aproveitar da melhor maneira a coincidência de um reforço seu se ter apresentado com a nova camisola do FC Porto e tornar-se o segundo clube de todos os adeptos azuis e brancos.

O clube da sétima divisão inglesa publicou no Twitter, esta terça-feira, um vídeo com um jogador luso-inglês da formação, de nome André Pereira.

"O meu nome é André Pereira, nasci em Portugal e sou parte da academia do Dereham. Estou orgulhoso por jogar pelo Dereham e, para todos os adeptos do Porto", diz o jogador, antes de tirar a "sweater" preta que tem vestida e revelar uma camisola do FC Porto, "faz deste clube o teu segundo clube".

A dimensão do fenómeno está a ser tal que o Dereham Town quer fazer um documentário "sobre a recém-formada amizade" com o FC Porto e já procura entrevistar adeptos do clube português para o efeito.

Nas redes sociais, já adeptos do FC Porto a pedir um amigável com o Dereham Town, da região de Norfolk, que disputa a Divisão Norte da Isthmian League, sétimo escalão do futebol inglês.