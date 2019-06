Reforço de clube inglês usa camisola do FC Porto na apresentação

O Dereham Town, da sétima divisão inglesa, contratou Jake Imrie para a próxima temporada. O que não seria notícia, não fosse o que o novo reforço dos "magpies" vestiu na apresentação: uma camisola do FC Porto.

Aliás, o caso ganha contornos mais curiosos quando se percebe que não é uma camisola do FC Porto qualquer - é a da próxima época, que foi colocada à venda a 7 de junho. Ou seja, 16 dias antes da apresentação de Jake Imrie como reforço do Dereham Town, que ocorreu no domingo. Este adepto inglês arranjou a nova camisola dos dragões mais rápido que muitos adeptos portugueses.

O Dereham Town, da região de Norfolk, disputa a Divisão Norte da Isthmian League, sétimo escalão do futebol inglês.