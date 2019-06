Chegaram a Portugal mais cinco refugiados resgatados no Mediterrâneo

Veja também:

Chegaram esta terça-feira de manhã a Lisboa mais cinco refugiados resgatados em maio pela Marinha italiana no Mediterrâneo, ao largo da costa da Líbia.

Em comunicado, o Governo refere que "estes cinco homens, nacionais do Sudão e da Nigéria, foram recebidos no aeroporto de Lisboa por uma equipa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e do Alto Comissariado para as Migrações e depois acolhidos pela Plataforma de Apoio aos Refugiados no Cacém e pelo Centro para as Migrações do Fundão”.

O mesmo documento, assinado pelo ministro da Administração Interna e pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, refere ainda que, "tal como tem acontecido em todas as situações de emergência que resultam de resgates no Mediterrâneo, Portugal assume desta forma o seu compromisso de solidariedade e de cooperação europeia em matéria de migrações, participando ativamente em todos os processos de acolhimento".

O Governo sublinha também que, "não obstante esta disponibilidade solidária sempre manifestada, o Governo português continua a defender uma solução europeia integrada, estável e permanente para responder ao desafio migratório”.

Portugal já recebeu, entre 2018 e 2019, um total de 127 pessoas resgatadas no Mediterrâneo, quer pelas autoridades que patrulham aquele mar, quer por navios referidos no comunicado, como o Lifeline, o Aquarius I, o Sea Watch III, o Alan Kurdi e outras pequenas embarcações de organizações não-governamentais.