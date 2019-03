Portugal cada vez mais na rota dos refugiados. 2018 registou recorde de pedidos de asilo espontâneos

Só em 1993 é que o valor de pedidos de asilo foi mais alto do que o que foi registado no último ano. Angola, Ucrânia, Guiné-Conacri, Guiné Bissau, e Venezuela foram os países de origem com mais pedidos feitos a Portugal.

Portugal está cada vez mais na rota de quem procura novas condições de vida, quer por via dos programas de acolhimento da ONU e da União Europeia, quer por iniciativa dos próprios imigrantes. No ano passado, foram 1.448 os estrangeiros que pediram ajuda ao nosso país.

Para além do asilo – que pode ou não ser aceite depois de analisado pelas autoridades nacionais - chegaram ainda ao país 178 refugiados – já com esse estatuto internacional atribuído.



Do total, 64 são oriundos do Egito e vieram enquadrados num processo de reinstalação gerido pelas Nações Unidas, 28 ainda ao abrigo do processo europeu de recolocação – foram os últimos a chegar no âmbito desse processo, que acabou há cerca de um ano – e ainda 86 que integravam grupos de pessoas recolhidas por barcos humanitários em pleno Mar Mediterrâneo.

No primeiro caso, os que vieram de campos de refugiados do Egito são maioritariamente do Sudão do Sul e da Síria. Compõem, para já, apenas uma pequena parte dos 1.010 que deverão chegar até ao final deste ano.