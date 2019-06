Viagem ao “fundo da Europa”

A ilha do Corvo, nos Açores, foi o concelho que recebeu mais fundos europeus por habitante, no âmbito do programa Portugal 2020. Cerca de 80.000€ por habitante daquela que é a ilha mais pequena do país, com população que não passa das 400 pessoas.



