Paulo Madeira lamenta possíveis saídas de Jonas e Salvio

Paulo Madeira lamenta as possíveis saídas de Jonas e Salvio do Benfica. O brasileiro pode anunciar o terminus da carreira, enquanto o argentino pode estar a caminho do Boca Juniors.

Em entrevista a Bola Branca, embora reconheça que os dois jogadores não estiveram bem na última época, devido a problemas físicos, Paulo Madeira recorda que ambos são jogadores "de qualidade e que deram muito ao Benfica". A saída de Jonas e de Salvio do plantel encarnado "vai deixar mágoa" nos adeptos, porque são futebolistas "muito acarinhados".

No entanto, o antigo central compreende as possíveis saídas: a de Jonas por decidir terminar a carreira, aos 35 anos, e a de Salvio "por ser um boa solução financeira" para o emblema da Luz.

Jardel e André Almeida são os capitães principais das águias, sendo acompanhados por Jonas e Salvio. A confirmarem-se as saídas dos dois futebolistas, Paulo Madeira aponta Samaris e Rúben Dias como os sucessores na função, porque são jogadores "com características" para assumir a braçadeira dos encarnados.