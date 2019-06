Jonas ainda não sabe se vai terminar já a carreira

Jonas ainda não tem uma decisão tomada relativamente ao futuro. O avançado brasileiro ainda não sabe se continua a jogar, no Benfica ou noutro clube, ou se pára em definitivo.

O jornal "Record" avançou, esta segunda-feira, que Jonas queria terminar a carreira este verão e que ia viajar para Portugal para negociar a rescisão antecipada de contrato com o Benfica. Bola Branca sabe que o jogador, de 35 anos, só irá decifrar o seu futuro no início de julho, assim que regresse a Portugal. A pré-temporada do Benfica arranca no dia 1 de julho.

Caso Jonas pendure as botas, o Benfica fica em risco de perder dois capitães: além do avançado brasileiro, as águias podem ficar sem Salvio, que está a caminho do Boca Juniors.