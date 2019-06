Juíza inglesa manda mulher abortar contra a sua vontade

Nathalie Lieven tem um longo historial de casos envolvendo o aborto. Antes de ser juíza, enquanto advogada, argumentou num caso de 2011 que as mulheres deviam poder abortar em casa em vez de terem de se deslocar ao hospital, e em 2016 e 2017 argumentou que as leis sobre o aborto na Irlanda do Norte, onde a prática é ilegal, violam os direitos humanos, são discriminatórios e semelhantes a tortura.

Noutra passagem da decisão, a juíza deixa clara a sua posição sobre a vida intrauterina, dizendo “acho que ela sofreria maior trauma dando à luz e depois tendo o bebé retirado do seu cuidado”, pois “nessa fase já seria um bebé a sério”, diz, de acordo com vários órgãos de imprensa britânicos.

O caso, que está a gerar polémica no Reino Unido, aconteceu no final da semana passada e já mereceu uma posição da Conferência Episcopal da Igreja Católica de Inglaterra e País de Gales.

“Tragédia”, dizem bispos

O caso tem motivado grande indignação nas redes sociais e na imprensa britânica. Existe uma petição, lançada no domingo, que já conta com perto de 70 mil assinaturas e o bispo responsável por assuntos de saúde na Conferência Episcopal de Inglaterra e País de Gales publicou esta segunda-feira uma declaração a dizer que “cada aborto é uma tragédia. Esta tragédia é agravada” no recente caso, diz o bispo John Sherrington.

“Forçar uma mulher a abortar contra a sua vontade e a vontade da sua família próxima atenta contra os seus direitos humanos, sem falar sequer no direito à vida, numa família que se comprometeu a cuidar dele, do seu filho por nascer.”

Reconhecendo que há detalhes do caso que não são de conhecimento público, o bispo conclui dizendo que “este caso levanta sérias dúvidas sobre o significado de ‘superior interesse’ quando um paciente é mentalmente incapaz e é sujeito a uma decisão do tribunal contra a sua vontade”.

Esta é apenas mais uma polémica envolvendo diferenças de opinião entre o NHS e as famílias que acabam decididos pelo tribunal. Nos casos de Charlie Gard e Alfie Evans, embora as circunstâncias dos dois fossem diferentes, o tribunal pôs-se do lado do NHS que queria desligar as máquinas de suporte de vida das crianças, o que conduziria à sua morte, apesar da oposição dos pais. Estes foram ainda impedidos de levar as crianças para outro país para procurar outras alternativas.