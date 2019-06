JMJ 2022. Vaticano desafia jovens a “levantar-se” rumo a Lisboa

O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé) assinalou este sábado a importância dos temas escolhidos pelo Papa para as Jornadas Mundiais da Juventude 2020-2022, um ciclo que culmina na edição internacional de Lisboa.

“Estes três temas têm em comum o convite aos jovens a ‘levantar-se’, a apressar-se para viver o chamamento do Senhor e para anunciar a boa notícia, assim como Maria o fez depois de ter pronunciado o seu ‘aqui estou’. O verbo ‘levantar-se’ no texto original de São Lucas tem também o significado de ‘ressuscitar’, ‘acordar para vida’”, refere uma nota oficial do organismo da Santa Sé que acompanha mais de perto a Pastoral Juvenil.

A edição portuguesa (37ª JMJ) tem como tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39), uma passagem do Evangelho de São Lucas (Lc 1, 39) relativa à visita da Virgem Maria à sua prima, Santa Isabel, mãe de São João Batista.

Em 2020, a celebração da JMJ acontece a nível diocesano, nas várias comunidades católicas, no Domingo de Roamos (5 de abril) e o tema escolhido pelo Papa Francisco é ‘Jovem, eu te digo, levanta-te!’ (Lc 7, 14), uma afirmação de Jesus Cristo que surge no contexto de um relato de ressurreição do filho único de uma mulher viúva – uma situação de particular fragilidade no contexto do mundo judaico de então.

Para 2021, com celebração igualmente a nível diocesano (28 de março), a proposta é a passagem do livro bíblico dos Atos dos Apóstolos relativa à conversão de São Paulo: “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!” (At 26, 16).

Em comunicado, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé) assinala que “o caminho espiritual indicado pelo Santo Padre, prossegue com coerência a reflexão iniciada na última Jornada Mundial da Juventude”, em 2019, e à exortação apostólica pós-sinodal Cristo Vive, publicada este ano.

Neste documento, surgido dos trabalhos da Assembleia do Sínodo dos Bispos dedicada às novas gerações (outubro de 2018), o Papa cita o versículo ‘Jovem, eu te digo, levanta-te!’, que serve de tema para a JMJ 2020, exortando os jovens a deixar-se “tocar pela forca do Senhor ressuscitado e a retomar o vigor interior, os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a generosidade que caracterizam a juventude”.