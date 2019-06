"Maria levantou-se e partiu apressadamente". O tema da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa

A frase bíblica escolhida (uma citação do Evangelho segundo São Lucas) dá início ao relato da “Visitação”, a visita de Maria a sua prima Isabel. Um episódio bíblico que se segue à Anunciação (o anúncio do anjo a Maria de que iria ser a mãe do Filho de Deus) que foi o tema da última Jornada Mundial da Juventude, que decorreu no Panamá, em janeiro deste ano.

“Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra (Lc 1, 38)” foi o tema no Panamá. E o próximo encontro mundial, que foi anunciado lá, irá, assim, decorrer sob o tema do versículo bíblico que se lhe segue (LC1, 39). Na conversa que tem com Maria na Anunciação, o Anjo diz-lhe, como prova de que o inesperado pode acontecer, que sua prima Isabel, já de avançada idade e considerada estéril, estava grávida. “Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha” – uma citação adaptada para “Maria levantou-se e partiu apressadamente” ou “sem demora”, consoante as traduções.

Maria parte, então, para Ain Karim, uma povoação perto de Jerusalém, onde vivia Isabel que estava grávida de João, que viria a ser S. João Baptista.

Os três temas anunciados pelo Papa usam, aliás, o verbo levantar e são todos citações de S. Lucas, sejam do Evangelho ou dos Atos dos Apóstolos, livro que relata os primeiros tempos cristãos e que também lhe é atribuído.

O tema do próximo ano é “Jovem, eu te ordeno: Levanta-te” (LC7, 14), uma citação de Jesus no relato de S. Lucas da ressurreição do filho de uma viúva. Para 2021, o tema é uma citação do relato da conversão de S. Paulo nos Atos dos Apóstolos (Act 26, 16), quando Jesus diz a Paulo, que caiu por terra, “Levanta-te! Faço de ti testemunha do que viste”. Na citação completa, Jesus diz a Paulo: “Levanta-se e firma-te nos pés, pois para isto te apareci: para te constituir servo e testemunha do que acabas de ver e do que ainda te hei-de mostrar”.

Os três temas convidam, assim, os jovens a levantar-se e a apressarem-se a viver o chamamento de Deus e a proclamar a Boa Nova.