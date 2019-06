Duração das viagens faz pender preferência do Vitória de Guimarães para o Luxemburgo

O diretor desportivo do Vitória de Guimarães prefere defrontar o Jeunesse Esch, do Luxemburgo, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, porque é um adversário teoricamente mais fraco e porque exige uma viagem mais curta do que o Tobol Kostanay, do Cazaquistão. Ainda assim, os vitorianos estão preparados para qualquer cenário.

Em declarações a Bola Branca, Flávio Meireles assume que, em pré-época, com os jogadores a melhorarem os índices físicos e com novo treinador, "uma viagem entre oito a dez horas é uma condicionante".

"A acrescentar a isso, o Tobol é uma equipa que está a lutar com o Astana, uma equipa habituada a jogar a Champions League, pelos primeiros lugares do campeonato do Cazaquistão e é uma equipa que está em competição neste momento. Portanto, será um adversário muito difícil", reconhece o diretor desportivo do Vitória de Guimarães.

Defrontar o Jeunesse Esch requereria, por outro lado, uma viagem de menos de três horas, muito menos desgastante. Contudo, Flávio Meireles não se esquece dos méritos da equipa luxemburguesa: "A equipa luxemburguesa ficou em terceiro lugar no seu campeonato e tem vários títulos luxemburgueses, portanto merece-nos todo o respeito."

De qualquer forma, o Vitória já está a "trabalhar para um ou outro cenário". "Estaremos preparados para fazer uma viagem mais fácil ao Luxemburgo, mas também ao Cazaquistão. Já estamos a trabalhar nessas possibilidades, portanto tenho a confiança e sei que vamos estar preparados para qualquer um dos adversários", frisa Flávio Meireles.

No final de contas, seja qual for o opositor, o Vitória de Guimarães tem um só objetivo: "Temos a ambição e o único objetivo de passar esta eliminatória, independentemente do adversário que nos cair pela frente."

Luxemburgueses e cazaques vão defrontar-se, na 1.ª pré-eliminatória, e o vencedor irá jogar com o Vitória a 25 de julho e a 1 de agosto, ficou determinado no sorteio realizado, esta quarta-feira, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça. O segundo jogo realiza-se em Guimarães.