Luxemburgo ou Cazaquistão no caminho do Vitória de Guimarães rumo à Liga Europa

19 jun, 2019 - 13:18 • Redação

Jeunesse Esch, do Luxemburgo, ou Tobol Kostanay, do Cazaquistão. Um destes clubes será adversário do Vitória na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.