João Félix "apanhado" em Madrid

O futebolista João Félix foi visto em Madrid, acompanhado pelo empresário Jorge Mendes, tornando evidente que decorrem negociações para a transferência da "estrela" do Seixal para o segundo clube da capital espanhola.

Félix e Mendes foram surpreendidos pelo programa "El Chiringuito", do canal televisivo Mega, à saída de um restaurante em Madrid. As imagens de um e de outro surgiram em separado, tendo Jorge Mendes chegado a desmentir a evidência de que Félix o acompanhou ao jantar.



As palavras ficam para o momento em que, tudo indica, será apresentado como a contratação mais cara da história do Atletico de Madrid e a quinta maior de sempre no futebol mundial: 120 milhões. Para o jogador, serão sete milhões por temporada.



Na tarde de segunda-feira, o Benfica negou, em comunicado, que houvesse negociações em curso para a transferência do craque.