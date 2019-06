Benfica nega negociações para a transferência de João Félix

O Benfica nega que esteja a negociar a transferência de João Félix com o Atlético de Madrid.

Em comunicado no site oficial, esta segunda-feira, o Benfica esclareceu que "é falso que esteja neste momento em curso qualquer processo negocial a propósito de uma eventual transferência" do avançado, de 19 anos.

Os jornais espanhóis "Marca" e "As" têm noticiado, com regularidade, o interesse do Atlético em João Félix e a vontade de negociar com o Benfica. Os encarnados desmentem negociações e remetem para a cláusula de rescisão do jogador, fixada em 120 milhões de euros: "As condições para a sua negociação são públicas e de todo conhecidas."

O Benfica sublinha, ainda, que, não só não está em negociações para a transferência de João Félix, como estas não envolvem comissões de 30%. "Essa informação é totalmente falsa", pode ler-se no comunicado.

Benfica dá Félix como perdido



No dia 8 de junho, em assembleia geral, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, antecipou a venda de João Félix no verão, a não ser que os encarnados o recebam de volta por empréstimo de uma temporada.

"Estamos a tentar por tudo que fique. A única maneira do João ficar é tentar vender e ficar mais um ano, se não o João sai, não há espaço para negociar mais, não quer. Como é que o Benfica vai negociar com alguém que tem uma proposta de seis milhões limpos", questionou Vieira.

João Félix tem sido associado a clubes como Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United e Manchester City. O avançado fez 20 golos e 11 assistências em 43 jogos na época de estreia pelo Benfica.