Lei laboral. CGTP vai estar presente nas galerias do Parlamento

A CGTP vai marcar presença nas galerias da Assembleia da República no dia em que forem discutidas as alterações à legislação laboral.

Foi uma das decisões do Conselho Nacional que teve lugar, esta segunda-feira, na sede da central sindical, em Lisboa, e todos os dirigentes e ativistas sindicais estão convocados.

Data certa tem a manifestação nacional, a realizar em Lisboa: 10 de julho, o dia do debate parlamentar sobre o Estado da Nação.

Arménio Carlos, líder da CGTP, frisou no Parlamento vão estar os deputados e na rua vão estar os trabalhadores.

A CGTP vai bater-se pelas suas reivindicações e apresentar propostas.

A central sindical leva também a garantia de continuar a luta “se o governo do Partido Socialista, com o apoio do PSD e CDS, dos patrões e da UGT, insistirem em levar por diante esta proposta de legislação do trabalho que na nossa opinião é um atentado aos direitos dos trabalhadores e simultaneamente, à sua estabilidade e segurança no emprego, aos seus rendimentos e planificação da sua vida pessoal e familiar”.