Militar português ferido com gravidade em acidente na República Centro-Africana

A viatura blindada “Humvee” despistou-se e capotou, provocando ferimentos graves ao soldado português.

"Desconhecem-se ainda as causas do acidente, mas a forte precipitação que assola a região, bem como o estado altamente precário da rede viária, poderão ter sido causas contributivas para o despiste", adianta o EMGFA.

O soldado está a ser acompanhado por uma equipa de médicos portugueses da Força Nacional Destacada, "em estreita ligação com os médicos do Hospital das Forças Armadas em Portugal".

Em declarações à Renascença, o porta voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Pedro Coelho Dias, revela que o soldado vai ser transferido para Portugal.

“Inspira muitos cuidados porque sofreu ferimentos graves nas duas pernas. Vai ser transportado para Bangui, vai ser observado mais uma vez por médicos no hospital sérvio e vai ser transportado ao início da manhã de amanhã [sexta-feira] para Portugal em voo da Força Aérea, num Falcon.”

O porta-voz do EMGFA refere que o mau tempo e a estrada em muito mau estado estarão na origem do desastre.

“O militar estava numa coluna militar para reabastecimento de combustível. Estavam a deslocar-se numa zona rede viária muito precária, com grandes buracos no chão e estavam a atravessar uma zona de tempestade, estava uma precipitação muito forte. Deverão ser estas as causas do acidente: a tempestade com forte precipitação e a rede viária muitíssimo precária da República Centro-Africana”, afirma Pedro Coelho Dias.

