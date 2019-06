​Marcelo envia "rápidas melhoras" a militar ferido na República Centro-Africana

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, endereçou esta quinta-feira "rápidas melhoras" ao militar português ferido gravemente num acidente rodoviário na República Centro-Africana (RCA).



Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República é referido que Marcelo Rebelo de Sousa "já falou telefonicamente com o comandante" da força portuguesa ao serviço das Nações Unidas na RCA, a quem endereçou os seus votos de "rápidas melhoras" ao militar ferido.

O Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) informou ummilitar português ao serviço das Nações Unidas na RCA ficou hoje ferido com gravidade devido a um acidente de viação.

Em comunicado, o EMGFA relata que o militar, cuja família já foi avisada do acidente, sofreu um traumatismo grave nas duas pernas.

O acidente aconteceu enquanto realizavam um trajeto logístico junto à região de Bouar, situada a 350 quilómetros (km) a noroeste da capital do país, quando ocorreu o despiste e capotamento de uma das viaturas táticas ligeiras blindadas HMMWV, vulgarmente conhecidas por "Humvee".

A nota refere que são ainda desconhecidas as causas do acidente, mas que "a forte precipitação que assola a região, bem como o estado altamente precário da viatura, poderão ter contribuído para o despiste".

"A equipa de médicos portugueses desta Força Nacional Destacada está a acompanhar a evolução clínica do militar em estreita ligação com os médicos do Hospital das Forças Armadas em Portugal", avança o EMGFA.

O conflito neste país, com o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

O Governo controla cerca de um quinto do território. O resto é dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA), cujo 2.º comandante é o major-general do Exército Marco Serronha.

Portugal integra a MINUSCA, com a 5.ª Força Nacional Destacada (FND), e lidera a Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA), que é comandada pelo brigadeiro-general Hermínio Teodoro Maio.