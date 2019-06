UEFA subvaloriza sistematicamente Portugal, diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a UEFA subvaloriza Portugal e a sua capacidade de organizar grandes eventos desportivos.

Falando no dia depois de Portugal e Espanha terem anunciado que estão a trabalhar numa candidatura conjunta para acolher o Mundial de 2030, organizado pela FIFA, Marcelo diz que independentemente do resultado do jogo desta noite contra a Holanda, Portugal já ganhou.

“Portugal joga sempre para ganhar, mas penso que já ganhámos em termos de projeção internacional. O simples facto de Portugal uma vez mais afirmar a sua presença no desporto, como noutras áreas de atividade, um pouco por todo o mundo, por razões muito diversas, é marcante.”

“Eu vi isso estando no último desafio, pela reação dos dirigentes da UEFA, a própria UEFA subvaloriza sistematicamente o peso de Portugal no mundo, também em termos de futebol. Admira, reconhece, mas fica sempre aquem daquilo que foi a projeção da realização no nosso país”, disse o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas em Portalegre, a cidade que este ano acolhe as celebrações do 10 de junho. Esta tarde o Presidente vai interromper a sua participação nas cerimónias oficiais para ir assistir à final contra a Holanda, no Porto. Marcelo torce por uma vitória, mas reconhece que isso não é o mais importante.

“O que interessa não é um desafio de futebol ou uma liga das Nações. O que interessa é um somatório de dados que mostra que Portugal está vivo, quer ser melhor, quer ser diferente e quer ter um futuro melhor que o presente e o passado”, concluiu.