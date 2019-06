Turismo de Lisboa diz que prémio é reconhecimento pelo trabalho desenvolvido

A Associação Turismo de Lisboa (ATL) congratulou-se este domingo por ter sido considerada, pela primeira vez, o "Melhor City Tourist Board", no âmbito dos World Travel Awards 2019.

Na 26.ª edição daqueles que são considerados os Óscares do Turismo, Lisboa conquistou os prémios de "Melhor Destino para City Break", "Melhor Destino de Cruzeiros" e "Melhor Porto de Cruzeiros" da Europa, sendo que Portugal voltou a ser eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o Melhor Destino Turístico europeu pelos World Travel Awards, numa cerimónia que decorreu no sábado à noite na Madeira.

Em comunicado, o diretor geral da ATL e presidente da Entidade Regional de Turismo, Vitor Costa, congratulou-se com "o reconhecimento do papel fundamental que o Turismo de Lisboa tem vindo a desenvolver há mais de duas décadas no desenvolvimento sustentado do Turismo na região de Lisboa".

O responsável afirmou que o reconhecimento do "papel fundamental" desenvolvido pelo Turismo de Lisboa assenta, nomeadamente "na promoção turística, nos eventos, no enriquecimento da oferta turística e na informação e melhoria da experiência dos turistas e é mérito de todos os parceiros, públicos e privados, que colaboraram ativamente para a elevada notoriedade de Lisboa, enquanto destino de eleição por turistas de todo o mundo".

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, por sua vez, também manifestou a sua satisfação por o Porto de Lisboa ter conquistado pelo 4.º ano consecutivo, e pela quinta vez, o prémio de melhor porto de cruzeiros da Europa.

"Este prémio atribuído ao setor do Mar, fruto da estratégia para o aumento da competitividade portuária e traduz o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no reforço da importância da economia azul para o nosso país", salientou a governante em comunicado.

O Terminal de Cruzeiros de Lisboa teve a seu lado para a nomeação de melhor porto de cruzeiros da Europa as cidades de Antalya, Barcelona, Copenhaga, Kusadasi, Amesterdão, Heraklion, Istambul, Marselha, Pireus, Southampton, Split e Veneza.

É também com "muito orgulho" que a APL -- Administração do Porto de Lisboa, recebe a notícia de mais este prémio que constitui mais uma prova do reconhecimento internacional da cidade de Lisboa e do empenho que o Porto de Lisboa, a LCP - Lisbon Cruise Port e os agentes económicos têm tido em promover Lisboa como um dos mais privilegiados destinos para os navios e passageiros de cruzeiro, refere no comunicado a entidade portuária.