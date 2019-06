​Portugal eleito melhor destino europeu pelo terceiro ano consecutivo

Portugal foi eleito o melhor destino turístico europeu pelo terceiro ano consecutivo pelos World Travel Awards, numa cerimónia que decorreu, este sábado, na Madeira.



A distinção foi atribuída a Portugal pela primeira vez em 2017, renovada em 2018 e novamente em 2019.

Em nota enviada às redações, o ministro adjunto da economia adianta que o prémio “consolida o reconhecimento internacional de Portugal como destino turístico e mostra como estamos no top das preferências dos turistas internacionais”.

Além de Portugal, estavam nomeados para este prémio Áustria, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia.

No total, Portugal recebeu 39 prémios, mais três do que em 2018. Além do prémio de melhor destino europeu, Lisboa recebeu o prémio de melhor destino de city break e melhor porto de cruzeiros.

A Madeira foi eleita o melhor destino insular, os Passadiços do Paiva ganharam o prémio de melhor projeto de desenvolvimento turístico e o Dark Sky Alqueva recebeu o prémio europeu de turismo responsável.

O Turismo de Portugal recebeu o prémio de melhor organismo oficial de turismo.

Para o Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, “é uma enorme satisfação receber o ‘óscar’ de melhor destino europeu pelo terceiro ano consecutivo. Nos últimos anos, Portugal tem-se assumido como um destino imperdível e irresistível, e o facto de conquistarmos esta distinção de forma consecutiva mostra que a nossa estratégia está certa, dá frutos e é consistente”.

“É um orgulho especial ver que, depois de em março termos sido eleitos o Destino Mais Sustentável da Europa, continuemos a ganhar prémios de sustentabilidade, como acontece nos Passadiços do Paiva e no Dark Sky Alqueva. Estamos cada vez mais perto de sermos o destino mais sustentável do mundo”, acrescenta Siza Vieira, no mesmo comunicado.

De recordar que Portugal foi eleito, em 2018, o melhor destino do Mundo pelo segundo ano consecutivo.