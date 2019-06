Estudantes e corpo docente da Católica beneficiam de revolução tecnológica

A Universidade Católica Portuguesa assinou esta tarde um acordo de parceria com a empresa Cisco, que vai promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas para os quatro campus da UCP.

Em declarações à Renascença a Reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, revelou que este protocolo se integra na Iniciativa Católica 4.0, apresentada em 2016. “O objetivo é potenciar a transformação digital da Universidade, a criação do Smart Campus e a transformação dos modelos de educação e práticas pedagógicas. E tornar os quatro campus – Lisboa, Porto, Braga e Viseu – inteligentes, criando uma experiência tecnológica intuitiva para os nossos estudantes, agilizando processos e tornando as operações mais eficientes”.

Centro de Inovação na Católica de Lisboa

O protocolo tem três grandes dimensões, sendo a primeira a formação para a comunidade em áreas estratégicas que vão desde a cibersegurança até à interação e utilização de tecnologias para preparar a comunidade para os processos de digitalização.

A segunda área, segundo isabel Capeloa Gil, é vocacionada para os alunos de empreendedorismo, através da disponibilização da plataforma Cisco DevNet.

Finalmente, a criação do Cisco Innovation Center, localizado no campus de Lisboa “que vai testar das tecnologias de ponta, tornando-as acessíveis e disponíveis à comunidade da Católica: estudantes, docentes e colaboradores”.

Além disso, a multinacional norte-americana vai dar apoio à transformação dos campus em Smart Campus- Smart Campus 4.0, um projeto de transformação das infraestruturas tecnológicas que também passa pela alteração dos modelos pedagógicos, tornando-os mais próximos da comunicação (tecnológica) que os estudantes usam hoje em dia. Segundo a Reitora da Universidade Católica, contudo, o a iniciativa também tem a ver com a gestão dos espaços, e dá exemplos: “como acedemos às salas, como nos movimentamos no campus, como gerimos os lixos, a segurança, etc. Se tudo estiver conectado, pode ser gerido de forma central e tomadas decisões em tempo real.”

Resultados dentro de 4 a 5 anos

Isabel Capeloa Gil confessa-se otimista quando afirma que “temos aproximadamente 4 a 5 anos para terminar a 1ª fase e ter uma visão tecnológica nos campus. A fase preparatória – a concluir até ao fim do ano – teve sobretudo a ver com a integração dos sistemas de software e de procedimentos dos quatro campus da Universidade Católica. “Somos uma universidade nacional e precisa de ter estes sistemas integrados, que tornam a gestão dos campus mais eficiente”.

Parceria com ganhos para todos

“A tecnologia é cara e por isso precisamos de parceiros como a Cisco”, referiu a reitora da UCP na cerimónia de assinatura do protocolo.

Mas a multinacional norte-americana também ganha, ao escolher a UCP para integrar o seu Country Digital Acceleration. “Para além de testarem os equipamentos e desenvolvimentos tecnológicos de ponta antes de serem disseminados no mercado, no Innovation Center vamos ter uma zona de testes, muito importante para perceber como é que os utilizadores e consumidores se relacionam com eles e fazer as adequações necessárias.”

“Por outro lado, a empresa tecnológica vai ganhar com o desenvolvimento do projeto de inovação e ver como poderá ser aplicado noutros ambientes universitários. A parceria com a UCP é pioneira na Europa mas vai permitir à Cisco ver como se pode posicionar no mercado da Europa do Sul e Mediterrâneo”, explicou Isabel Capeloa Gil.