“Tenho muita saudade de poder trabalhar”, diz Eunice Muñoz

"O nome de Eunice confunde-se com o teatro", diz Cláudia Belchior, a presidente do Conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II no dia em que foi renovado o protocolo da Rede Eunice - a iniciativa que tem gerado a circulação nacional de espetáculos do D. Maria.

Na cerimónia que assinalou a entrada do Grupo Ageas Portugal como parceiro da Rede Eunice para os próximos três anos, o diretor do teatro, Tiago Rodrigues anunciou a abertura das candidaturas para a nova fase da Rede Eunice que assim será alargada a novos concelhos.

Criada em 2016, a Rede Eunice levou nove espetáculos do Nacional a quatro teatros municipais ao longo de três temporadas. Ao todo foram 33 sessões de teatro. Abrangidos foram os concelhos de Sardoal, Funchal, Vila Real e Portimão. Este último concelho algarvio vai ainda manter-se na Rede Eunice por mais dois anos. Em setembro, indica Tiago Rodrigues serão anunciados quem serão os novos municípios a integrar esta rede é assim receberem nos seus palcos algumas das produções teatrais do D. Maria II.

Na cerimónia de apresentação desta nova etapa da Rede Eunice que decorreu esta terça-feira no Salão Nobre que agora ganha a designação Salão Nobre Ageas, esteve presente Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal. A seguradora está apostada no apoio à cultura em Portugal e, explica o seu responsável, encontrou no Nacional “pessoas apaixonadas pelo teatro”. Num discurso em inglês em que começou por citar o poema "Oh Captain, my Captain" de Walt Whitman, Braekeveldt relembrou que a seguradora passa assim a ter o seu nome associado a "duas rainhas bonitas", ou seja, a sala do Coliseu do Porto e o Teatro Nacional D. Maria II.

"Abrir a Rede Eunice a mais teatros" é agora o novo desígnio. Nas palavras do diretor Tiago Rodrigues, "uma ideia circula livremente, trafica-se. Faz parte da nossa missão partilhar ideias". No dia em que foi também anunciada a criação do Prémio Revelação Ageas/Teatro Nacional D. Maria II para jovens criadores de todo o país, o grande momento estava reservado para as palavras da madrinha da iniciativa, a atriz Eunice Muñoz.