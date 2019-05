Quando Casillas pendurar as luvas, será o próprio a fazer o anúncio

Iker Casillas esclareceu, esta sexta-feira, que quando terminar a carreira de guarda-redes, será ele próprio a fazer o anúncio.

O espanhol do FC Porto sofreu um enfarte do miocárdio, a 1 de maio, que deixou a sua continuidade na alta competição em dúvida. Recentemente, surgiram notícias de que Casillas estaria prestes a anunciar o final da carreira. No Twitter, esta sexta-feira, o guarda-redes deixou um esclarecimento.

"Retirar-me, haverá um dia em que tenha de retirar-me. Deixem-me anunciar a notícia quando chegue esse momento. Por agora, tranquilidade. Ontem, tive uma consulta com o Dr. Filipe Macedo [que está a tratar o problema de coração de Casillas. Está tudo muito bem. Isso sim é uma grande notícia, que queria partilhar com todos", escreveu o guardião, no Twitter.

A visita ao plantel e a conversa com Sérgio



Esta sexta-feira, Casillas visitou o plantel do FC Porto, no Olival. Ocasião que os dragões registaram nas redes sociais. Sérgio Conceição falou com o espanhol, mas não sobre um possível regresso à competição.

"Falei com ele, primeiro do estado de saúde, da forma como a família também encarou esta situação. Falámos um bocadinho da situação familiar. Em termos profissionais não toquei em nada, ele sabe que tem um processo moroso pela frente onde vai ser preciso ser o que ele foi no futebol, cheio de espírito positivo, e grande fé para passar este momento. Depois veremos se está em condições de continuar e que papel terá num futuro próximo na estrutura do FC Porto. O presidente saberá dar uma resposta", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.