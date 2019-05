Iker Casillas sofre enfarte do miocárdio

Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio e foi internado de urgência no hospital da CUF, no Porto, esta quarta-feira. O guarda-redes de 37 anos está fora de perigo.

Ao que Bola Branca apurou, o guarda-redes espanhol sofreu uma indisposição, durante o treino matinal do FC Porto. No final da sessão, acabou mesmo por ser transportado para a referida unidade hospitalar, onde lhe foi diagnosticado um enfarte do miocárdio e onde foi submetido a um cateterismo.

A extensão das lesões provocadas pelo enfarte não são ainda conhecidas mas Bola Branca sabe igualmente que o estado clínico de Casillas, de 37 anos, é estável.

Ainda assim, a temporada terminou para o veterano guardião que cumpre a quarta época como jogador dos dragões.