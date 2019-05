“Annette, Adele e Lee” e “Madrugada”. Dois novos bailados para descobrir no Teatro Camões

Os coreógrafos Rui Lopes Graça e Victor Hugo Pontes explicam à Renascença as criações que agora apresentam ao público. O novo espetáculo da Companhia Nacional de Bailado é um dos destaques do programa Ensaio Geral.

Até domingo, dia 19, no Teatro Camões, em Lisboa, vão estar em palco as novas criações de Rui Lopes Graça e Victor Hugo Pontes. “Annette, Adele e Lee” são os três nomes que dão título à coreografia de Rui Lopes Graça. “Na realidade, são três bailarinos de sapateado que foram contratados num clube em Londres para improvisar a partir de uma ‘playlist’”, explica o coreógrafo. “A ideia foi ter apenas sons dos pés destes bailarinos em cima de materiais diferentes, como a madeira, a chapa ou a alcatifa, para ter uma grande variedade de sons”, acrescenta. A “playlist” foi criada pelo próprio Rui Lopes Graça, João Penalva (figurinista e responsável pela composição cenográfica) e “o David Cunningham, que fez a composição musical”. A ideia da coreografia surgiu numa conversa a três. “O João cuida muito do lado plástico, tudo o que tem a ver com os figurinos, e também com o ambiente musical, porque tem uma relação muito próxima com o David”, explica Rui Lopes Graça, adiantando que “existe uma grande cumplicidade entre nós, porque falamos constantemente, estejamos a trabalhar ou não”.

Na segunda parte deste espetáculo, é a coreografia de Victor Hugo Pontes que sobre ao palco. Chama-se “Madrugada” e faz uma comparação entre esse período do dia e o teatro. “É uma altura em que tudo se mistura, em que não sabemos se é dia ou se é de noite e era exatamente esse estado que eu procurava com os bailarinos”, começa por explica o coreógrafo, à Renascença. “Chamo o período da desilusão no meu espetáculo, porque faço também uma comparação entre a noite e o teatro, sendo que a noite é um espaço de ilusão que nos leva a acreditar num monte de coisas, porque não conseguimos ver tudo. Portanto, ficcionamos muito – que é o que acontece no próprio teatro: também é um espaço de magia e, quando as luzes se acendem ou o sol aparece, tudo se revela”, concretiza. No trabalho com os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, “habituadíssimos a trabalhar para alguém, a trabalhar o material das outras pessoas, a dançar para os outros”, Victor Hugo Pontes quis que, desta vez, “dançassem para eles mesmos”. “O que acabou por acontecer foi perceber em contexto é que dançamos para nós mesmos e percebermos que esse contexto acontece muito em clubes. Saímos à noite, normalmente para sociabilizar, para dançar com os outros, e acabamos a noite a dançar sozinhos e encontramo-nos na madrugada, que é esse período que não sabemos o que é que se passou, onde é que estamos, onde é que vamos, em que já não dormimos há muito tempo, portanto, as ideias já se começam a baralhar. A peça é exatamente esse período em que vimos de um sítio e vamos para outro, mas encontramo-nos num limbo com o nascer do dia”, descreve ainda.