Perfis de João Félix e Gedson no site do Barcelona não foram criados pelo clube

Os perfis de João Félix e Gedson Fernandes no site do Barcelona não foram criados pelo clube, nem a pedido do mesmo, confirmou a Renascença junto de fonte do emblema catalão.

O Barcelona confirmou a informação avançada em tempo oportuno pela Renascença, de que se trata de um erro técnico, exterior ao clube, relacionado com um serviço de fornecimento de dados de jogadores, PulseLive, e não está associado a um eventual interesse do Barcelona na contratação dos dois jovens do Benfica.

O perfil de cada jogador inclui dados como o nome pelo qual são identificados, a data de nascimento, o peso e a altura. Os perfis não se limitam a Gedson e Félix: o site do Barcelona inclui perfis de vários jogadores de outros clubes, maioritariamente promessas, mas também o de Alexandre Lacazette, avançado do Arsenal que tem sido associado ao interesse dos catalães.

Gedson Fernandes, de 20 anos, e, especialmente, João Félix, de 19, têm sido apontados a vários clubes europeus. O avançado chegou mesmo a ser associado, pela imprensa espanhola, ao Barcelona.



A Renascença está a tentar contactar a Pulselive para obter mais esclarecimentos por parte da empresa. Os perfis já não estão disponíveis no site do clube.