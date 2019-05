Perfis de João Félix e Gedson Fernandes no site oficial do Barcelona

O site oficial do Barcelona tem os perfis de João Félix e Gedson Fernandes, jovens jogadores do Benfica, na secção da primeira equipa.

O perfil de cada jogador inclui dados como o nome pelo qual são identificados, a data de nascimento, o peso e a altura. Os perfis não se limitam a Gedson e Félix: o site do Barcelona inclui perfis de vários jogadores de outros clubes, maioritariamente promessas, mas também o de Alexandre Lacazette, avançado do Arsenal que tem sido associado ao interesse dos catalães.

Gedson Fernandes, de 20 anos, e, especialmente, João Félix, de 19, têm sido apontados a vários clubes europeus. O avançado chegou mesmo a ser associado, pela imprensa espanhola, ao Barcelona. Contudo, as cláusulas de rescisão dos dois jogadores são de 120 milhões de euros.

Em 2017, a conta do Twitter do Barcelona foi manipulada, com o anúncio da contratação de Di María, do Barcelona. Soube-se, mais tarde, que tinha sido obra de um "hacker", pelo que esta, caso seja mesmo um ataque informático, não seria a primeira vez que tal aconteceria.

Ao que a Renascença apurou, o site do Barcelona recorre a um serviço de fornecimento de dados de jogadores, PulseLive, que está a devolver informação sobre jogadores que não pertencem ao clube. Uma análise ao código do site do Barcelona permite perceber que o número de jogadores disponibilizados por esse serviço é limitado, pelo que pode ser simplesmente um erro ou, então, um indício de que o clube tem interesse real nos jogadores em questão.

A Renascença está a tentar contactar o Barcelona para obter mais informações sobre a situação.

[atualizado às 17h03]