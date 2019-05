"Quantas vezes viu Costa de helicóptero?" Rangel pede "serenidade e elevação"

A visita de Paulo Rangel, esta quarta-feira de manhã, à Fundação Champalimaud tinha um objetivo claro: apresentar o Programa Europeu de Luta Contra o Cancro, a primeira proposta do manifesto eleitoral do PSD às eleições europeias.

Rangel reuniu-se com a comunidade científica, que lhe entregou um documento onde é feito um apelo para que sejam tidos em conta vários pilares da investigação científica. O candidato social democrata teve ainda oportunidade de visitar os laboratórios e a ala clínica da Fundação, ao lado da presidente da, Leonor Beleza.

Depois desta visita, a ciência acabou por ficar de lado e o tema da viagem de helicóptero acabou por vir ao de cima, com Rangel a responder ao primeiro-ministro, após António Costa o ter acusado de fazer uma campanha suja e negra e de fazer "política de helicóptero". A resposta de Rangel: "serenidade e elevação".

"Este debate é tão infantil posto desta maneira. Quantas vezes viu António Costa de helicóptero?", perguntou Rangel aos jornalistas. "Ele já andou mais vezes do que eu. Por isso recomendo serenidade e elevação para se combater a abstenção."

O remate com rima veio antes de o cabeça-de-lista do PSD às europeias seguir para um passeio de barco pelo rio Tejo, na companhia de Rui Rio, a propósito de um encontro com mulheres sociais democratas.